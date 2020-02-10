Назначен новый начальник Департамента полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел РК начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Сулейменов Жанат Куанышевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел ЕрланТургумбаев.

Ж.К. Сулейменов 1 962 года рождения, в органах внутренних дел с 1980 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял комитеты по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, департаменты полиции на транспорте, а также Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. В 2017-2019 годы занимал должность первого заместителя министра внутренних дел РК.

Оразалиев Арман Молдиярович приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности с переводом в кадровый резерв.





Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев из-за событий в Кордайском районе поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников, в том числе начальника департамента полиции Жамбылской области А. Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А. Айхимбекова.