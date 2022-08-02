2 Августа 2022 22:42

Назначен новый начальник департамента полиции Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах внутренних дел, состоялся актив Кызылординской области. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев представил Мухтара Кожабаева, назначенного начальником департамента полиции Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мухтар Кожабаев родился 17 августа 1968 года. Трудовую деятельность начал в 1987 году в рядах Вооруженных сил.

В 1992 году стал инспектором дорожно-патрульной полиции отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД.

С 2009 по 2015 год - заместитель начальника управления внутренних дел города Шымкента.

С 2009 по 2015 год работал начальником управления тылового обеспечения департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

В ноябре 2018 года стал заместителем начальника департамента полиции Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен полковник полиции Бауржан Аленов. Заместителем начальника департамента полиции Алматинской области по следственной работе стал бывший замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.













Фото: polisia.kz