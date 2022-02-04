Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Личному составу Департамента полиции нового главу представили министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Нурхат Кенжебаевич Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. В органах внутренних дел работает с 1991 года. Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ. До нового назначения занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области.