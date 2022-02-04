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Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области

4 Февраля 2022 12:55
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Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Личному составу Департамента полиции нового главу представили министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Нурхат Кенжебаевич Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. В органах внутренних дел работает с 1991 года. Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ. До нового назначения занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области.


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#Атырауская область   #Назначения  
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Автор:

Виктор Сутягин

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