Новости
Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
4 Февраля 2022 12:55
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеНазначен новый руководитель департамента санэпидконтроля Алматы Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией Жительница Нур-Султана сдала в полицию ружье деда
Личному составу Департамента полиции нового главу представили министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.
Нурхат Кенжебаевич Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. В органах внутренних дел работает с 1991 года. Выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ. До нового назначения занимал должность заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Нурлан Кылышбаев назначен председателем Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
- Строительство четырехполосной дороги Атырау-Доссор начнется в 2025 году
- Реконструкцию автодороги Атырау-Астрахань завершат в следующем году - МИИР
- Сколько человек привили Pfizer в Атырауской области
- О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау
- Назначен новый руководитель департамента санэпидконтроля Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047