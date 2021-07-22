Назначен новый начальник ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новым начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области назначен полковник гражданской защиты Битаев Сабит Кенжеханович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кульдиков представил личному составу нового начальника.

Ранее Битаев Сабит Кенжеханович занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

Сабит Битаев родился 14 октября 1976 года. В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан по специальности техник пожарной безопасности, а в 2001 году Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по специальности инженер пожарной безопасности.

Свою трудовую деятельность начал в 1998 году после окончания института инженером оперативного отдела Государственной противопожарной службы Алматинской области.

В период с 2008 по настоящее время занимал различные руководящие должности в органах гражданской защиты.

Вице-министр поставил перед начальником ДЧС конкретные задачи на предстоящий период, в частности по предупреждению и снижению количества различных ЧС природного и техногенного характера.







