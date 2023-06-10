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Назначен новый министр по ЧС Казахстана

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 15:15
Назначен новый министр по ЧС Казахстана Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана назначил новым министром по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Указом Главы государства Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич назначен Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич
Родился 1 мая 1967 года в городе Алматы.
photoВ 1991 году он окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М.Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор.
В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.
photoС июня 1997 года по февраль 1999 года – Начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.
photoС сентября 2008 года по февраль 2010 года – Начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
photoС октября 2014 года по ноябрь 2020 года – Начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
photoС 3 сентября 2021 года и по настоящее время – Начальник Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина.


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