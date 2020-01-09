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Назначен новый командующий войсками регионального командования «Астана»
9 Января 2020 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Командующим войсками регионального командования «Астана» назначен Мереке Кучекбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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«Распоряжением Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим войсками регионального командования «Астана», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Армия, Назначения,
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