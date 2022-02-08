Назначен новый капитан сборной Казахстана по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корлан Жаканша стал новым капитаном сборной Казахстана по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ».

«Корлан Жаканша стал новым капитаном нашей сборной по греко-римской борьбе. Он является призёром чемпионата мира, чемпионатов Азии, а также чемпионата мира среди военнослужащих. Мы верим, что он достойно будет вести наших ребят вперёд к победам!» - сообщила пресс-служба Казахстанской федерации борьбы в Instagram .

Напомним, предыдущий капитан Алмат Кебиспаев начал тренерскую карьеру.