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Назначен новый капитан сборной Казахстана по греко-римской борьбе
8 Февраля 2022 20:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корлан Жаканша стал новым капитаном сборной Казахстана по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ».
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«Корлан Жаканша стал новым капитаном нашей сборной по греко-римской борьбе. Он является призёром чемпионата мира, чемпионатов Азии, а также чемпионата мира среди военнослужащих. Мы верим, что он достойно будет вести наших ребят вперёд к победам!» - сообщила пресс-служба Казахстанской федерации борьбы в Instagram .
Напомним, предыдущий капитан Алмат Кебиспаев начал тренерскую карьеру.
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