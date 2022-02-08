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Назначен новый капитан сборной Казахстана  по греко-римской борьбе

8 Февраля 2022 20:53
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Назначен новый капитан сборной Казахстана  по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корлан Жаканша стал новым капитаном сборной Казахстана по греко-римской борьбе, передает МИА «Казинформ».

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«Корлан Жаканша стал новым капитаном нашей сборной по греко-римской борьбе. Он является призёром чемпионата мира, чемпионатов Азии, а также чемпионата мира среди военнослужащих. Мы верим, что он достойно будет вести наших ребят вперёд к победам!» - сообщила пресс-служба Казахстанской федерации борьбы в Instagram .

Напомним, предыдущий капитан Алмат Кебиспаев начал тренерскую карьеру.


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