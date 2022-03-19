Назначен новый исполнительный директор Казахстанской федерации бокса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиз Кожамбетов назначен исполнительным директором Казахстанской федерации бокса. Соответствующий приказ вышел сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KFB.kz.

Азиз Есентаевич на предыдущей должности работал советником президента КФБ. А по итогам недавно завершившегося внеочередного Конгресса Азиатской конфедерации бокса (ASBC), благодаря его огромному опыту работы в международной сфере, избрали членом Совета директоров ASBC.

В совершенстве владеет четырьмя языками, в период с 2010-2014 занимал пост исполнительного директора Азиатской конфедерации бокса.