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    12:00, 19 Март 2022 | GMT +6

    Назначен новый исполнительный директор Казахстанской федерации бокса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азиз Кожамбетов назначен исполнительным директором Казахстанской федерации бокса. Соответствующий приказ вышел сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KFB.kz.

    Азиз Есентаевич на предыдущей должности работал советником президента КФБ. А по итогам недавно завершившегося внеочередного Конгресса Азиатской конфедерации бокса (ASBC), благодаря его огромному опыту работы в международной сфере, избрали членом Совета директоров ASBC.

    В совершенстве владеет четырьмя языками, в период с 2010-2014 занимал пост исполнительного директора Азиатской конфедерации бокса.
    Был одним из основателей клуба Всемирной Боксерской Серии (WSB) «Astana Arlans».


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