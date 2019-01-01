Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -22 °С
Алматы: -4 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен новый главный тренер «Тобола»

1 Января 2019 09:48 111
Поделиться:
Назначен новый главный тренер «Тобола»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владимир Газзаев стал главным тренером «Тобола». Специалист подпишет контракт на первых сборах команды в Турции, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Новости по теме

«Кайрат» официально объявил об уходе трех легионеров
Месси в рекордный пятый раз получил «Золотую бутсу» Сборная Казахстана выиграла «бронзу» на Чемпионате мира

Костанайцы не стали продлевать контракт с польским специалистом Мареком Зубом, возглавлявшим команду с августа 2018 года. Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали чемпионата и гарантировал себе участие в Лиге Европы.

Тренерское резюме Владимира Газзаева начинается с его работы во владикавказской «Алании», в которой он дебютировал в качестве помощника главного тренера в 2009 году. В 2011 году, уже на должности главного тренера, он сумел  стать финалистом Кубка России и вывести команду в высшую лигу. В 2014 году Газзаев завоевал с «Актобе» серебряные медали чемпионата Казахстана и стал финалистом Кубка. Последнее место работы Владимира Газзаева - тренер-консультант ФК «Локомотив» (Москва).

 

Фото: www.fc-rostov.ru

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив