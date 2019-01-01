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Назначен новый главный тренер «Тобола»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владимир Газзаев стал главным тренером «Тобола». Специалист подпишет контракт на первых сборах команды в Турции, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Костанайцы не стали продлевать контракт с польским специалистом Мареком Зубом, возглавлявшим команду с августа 2018 года. Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали чемпионата и гарантировал себе участие в Лиге Европы.
Тренерское резюме Владимира Газзаева начинается с его работы во владикавказской «Алании», в которой он дебютировал в качестве помощника главного тренера в 2009 году. В 2011 году, уже на должности главного тренера, он сумел стать финалистом Кубка России и вывести команду в высшую лигу. В 2014 году Газзаев завоевал с «Актобе» серебряные медали чемпионата Казахстана и стал финалистом Кубка. Последнее место работы Владимира Газзаева - тренер-консультант ФК «Локомотив» (Москва).
Фото: www.fc-rostov.ru
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