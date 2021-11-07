Назначен новый главный тренер сборной РК по тяжелой атлетике

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане под руководством министра культуры и спорта РК в рамках лично-командного чемпионата Казахстана прошло заседание тренерского совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе заседания подавляющим большинством голосов тренерского совета главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике, который сформирует новый состав тренерского штаба, был избран Даурен Бекмуханбетов.

Как отметили в Минкультуры и спорта, катализатором сложившейся ситуации послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий, решающим же поводом принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.

После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, в результате чего были отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметов, старший тренер Сергей Седов и другие.

В своем выступлении министр поблагодарила руководство Федерации тяжелой атлетики в лице Алдияра Нуралинова за огромную работу по оздоровлению федерации после допинговых скандалов и те усилия, что были предприняты по развитию этого вида спорта, а также выразила присутствующим тренерам свою признательность за неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта. На совете была озвучена информация о том, что в связи с увеличением обращений о несправедливости в спорте и выявлении подтверждающих фактов, министром было принято решение назначить омбудсменом по спорту Ислама Байрамукова — известного казахстанского борца вольного стиля, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, серебряного призёра Олимпиады-2000 в Сиднее.