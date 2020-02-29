Назначен новый главный тренер футбольного клуба «Атырау»
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В футбольном клубе «Атырау» новый главный тренер, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировали в пресс-службе ФК «Атырау», главную футбольную команду нефтяного региона возглавил специалист из Армении – Арам Восканян, в прошлом профессиональный футболист. В разные годы Арам Восканян играл в ФК «Арарат», российских клубах первой лиги. Несколько лет играл за петропавловский ФК «Есиль-Богатырь». С декабря 2015 года – главный тренер сборной Армении U-19.
Напомним, в ФК «Атырау» сменился и президент.
«Провальное выступление футбольной команды «Атырау» в минувшем сезоне не оставило болельщиков равнодушными. Активный интерес любителей футбола, их обращения во властные структуры области были услышаны. Команда в настоящее время находится на очередных учебно-тренировочных сборах. А в администрации клуба произошли первые изменения. Назначен новый президент футбольного клуба «Атырау». Им стал Истурган Баймуханов», - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Истурган Узакбайулы Баймуханов родился 5 сентября 1957 года в Гурьеве. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина. Трудовой путь будущий президент атырауского клуба начал в 1976 году с должности техника в ПО «Гурьевнефтегазразведка». В разные годы Баймуханов возглавлял такие компании, как «Казмунайгаз-Тельф», «Арна ойл», «КазГерМунай», «Эмбамунайгаз» и ряд других. С 21 июля 2018 года до нового назначения занимал должность председателя ТОП «Профсоюзный центр Атырауской области».
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