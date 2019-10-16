Назначен новый главный тренер ФК «Атырау»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – У ФК «Атырау» новый главный тренер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ФК «Атырау», на должность главного тренера клуба назначен Аскар Кожабергенов. В бытность действующим футболистом он играл за алматинские команды СКИФ, «Кайрат», «Достык», карагандинский «Шахтер», талдыкорганский «Жетысу», джамбульский «Химик», «Актюбинец», а также выступал за немецкий «Пройссен-7». Перейдя на тренерскую работу работал в каскеленском «Сункаре», талдыкорганском «Жетысу» и «Экибастузе».

Аскар Кожабергенов сменил на этом посту Олега Дулуба, проработавшего с ФК «Атырау» четыре месяца.