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Назначен новый главный государственный санврач Казахстана

20 Марта 2020 19:42
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Назначен новый главный государственный санврач Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айжан Есмагамбетова стала главным государственным санитарным врачом РК. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации официального представителя Минздрава Диаса Ахметшарипа, главным санитарным врачом РК назначена Айжан Есмагамбетова. Ранее она возглавляла департамент политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

Айжан Серикбаевна Есмагамбетова родилась 5 апреля 1972 года в Алматинской области. В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский институт.

В разные годы работала: врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, врачом-бактериологом, заведующая лабораторией особо опасных инфекций; ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, начальником управления организационно-правовой и кадровой работы, заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора - заместителем Главного государственного санитарного врача РК; председателем Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения; директором департамента эпидемиологического надзора. Также занимала должность директора департамента стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения.

В 2013-2014 годах была главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан.

Напомним, ранее стало известно, что Жандарбек Бекшин покинул пост главного государственного санитарного врача РК.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Назначения,
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Акбота Кузекбай

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