Назначен новый главный государственный санврач Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айжан Есмагамбетова стала главным государственным санитарным врачом РК. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации официального представителя Минздрава Диаса Ахметшарипа, главным санитарным врачом РК назначена Айжан Есмагамбетова. Ранее она возглавляла департамент политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

Айжан Серикбаевна Есмагамбетова родилась 5 апреля 1972 года в Алматинской области. В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский институт.

В разные годы работала: врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, врачом-бактериологом, заведующая лабораторией особо опасных инфекций; ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, начальником управления организационно-правовой и кадровой работы, заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора - заместителем Главного государственного санитарного врача РК; председателем Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения; директором департамента эпидемиологического надзора. Также занимала должность директора департамента стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения.

В 2013-2014 годах была главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан.

Напомним, ранее стало известно, что Жандарбек Бекшин покинул пост главного государственного санитарного врача РК.