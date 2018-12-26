Назначен новый глава МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента РК Асет Исекешев представил коллективу Министерства иностранных дел РК нового главу ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новым министром иностранных дел РК стал Бейбут Атамкулов. До нынешнего назначения он занимал должность министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«В связи с переходом на другую работу освободить от должности министра иностранных дел РК Кайрата Кудайбергеновича Абдрахманова. Назначить Бейбута Бакировича Атамкулова министром иностранных дел РК», - зачитал Асет Исекешев Указы Президента Нурсултана Назарбаева.

Асет Исекешев отметил, что Президент Нурсултан Назарбаев выражает благодарность Кайрату Абдрахманову за большую плодотворную работу на посту министра иностранных дел.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что все достижения Республики Казахстан на внешнеполитической арене неразрывно связаны и будут навсегда связаны с именем нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Я глубоко благодарен нашему Президенту за ту неизменную поддержку, которую он оказывал и оказывает внешнеполитической службе и мне лично», - сказал Кайрат Абдрахманов.

Бейбут Атамкулов родился 19 мая 1964 года в Алма-Атинской области.

В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-металлург; в 2000 году - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, кандидат экономических наук.

С 1985 года - плавильщик медеплавильного завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.

С 1986 года - плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода.

С 1991 по 2006 годы работал в частном секторе - в руководстве промышленных предприятий.

С 2006 года - Советник, Советник-Посланник Посольства РК в РФ.

С 2007 года - Советник-Посланник Посольства Республики Казахстан в Иране.

С 2008 года - Генеральный консул Республики Казахстан в г. Франкфурт-на-Майне.

С 2010 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии, Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины.

С 2012 года - ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 2014 года - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С августа 2015 года - аким Южно-Казахстанской области.



С октября 2016 года - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.