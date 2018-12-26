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Назначен новый глава МИД РК

26 Декабря 2018 18:09 2184
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Назначен новый глава МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента РК Асет Исекешев представил коллективу Министерства иностранных дел РК нового главу ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Новым министром иностранных дел РК стал Бейбут Атамкулов. До нынешнего назначения он занимал должность министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

«В связи с переходом на другую работу освободить от должности министра иностранных дел РК Кайрата Кудайбергеновича Абдрахманова. Назначить Бейбута Бакировича Атамкулова министром иностранных дел РК», - зачитал Асет Исекешев Указы Президента Нурсултана Назарбаева.  

Асет Исекешев отметил, что Президент Нурсултан Назарбаев выражает благодарность Кайрату Абдрахманову за большую плодотворную работу на посту министра иностранных дел.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что все достижения Республики Казахстан на внешнеполитической арене неразрывно связаны и будут навсегда связаны с именем нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Я глубоко благодарен нашему Президенту за ту неизменную поддержку, которую он оказывал и оказывает внешнеполитической службе и мне лично», - сказал Кайрат Абдрахманов.

Бейбут Атамкулов родился 19 мая 1964 года в Алма-Атинской области.

В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-металлург; в 2000 году - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, кандидат экономических наук.

С 1985 года - плавильщик медеплавильного завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.

С 1986 года - плавильщик, мастер, старший мастер рафинировочного цеха, ведущий инженер ОКС, ведущий инженер, заместитель начальника отдела ВЭС Чимкентского свинцового завода.

С 1991 по 2006 годы работал в частном секторе - в руководстве промышленных предприятий.

С 2006 года - Советник, Советник-Посланник Посольства РК в РФ.

С 2007 года - Советник-Посланник Посольства Республики Казахстан в Иране.

С 2008 года - Генеральный консул Республики Казахстан в г. Франкфурт-на-Майне.

С 2010 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии, Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе, Республике Филиппины.

С 2012 года - ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 2014 года - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С августа 2015 года - аким Южно-Казахстанской области.

С октября 2016 года  - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК. 

 

 

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Ключевые слова: Назначения, МИД РК,
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Автор:

Дамир Байманов

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