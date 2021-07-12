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    10:35, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Назначен новый глава Антикоррупционной службы в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководителем Антикоррупционной службы по Актюбинской области назначен Нурлан Шабдар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как сообщается, первый заместитель Председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов представил личному составу Антикоррупционной службы по Актюбинской области нового руководителя 10 июля .

    Шабдар Нурлан Амангельдиевич родился 15 ноября 1974 года в Алматинской области.

    Ранее трудился на различных руководящих должностях правоохранительных органов, а также советником председателя Верховного суда, Премьера-Министра Республики Казахстан.



    Теги:
    Назначения Актюбинская область
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