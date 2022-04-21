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    12:00, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Назначен новый директор телеканала Еl Аrna

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алманов Нурбол Мейрханулы назначен директором телеканала Еl Аrna. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Агентство «Хабар».

    Ранее он занимал должность начальника отдела по связям с общественностью и пресс-службы республиканского государственного учреждения «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В 1997 году окончил Казахскую академию искусств им.Т.К. Жургенова по специальности «Киновед-редактор», в 2015 году - университет «Туран» по специальности «Юриспруденция». В 2019 году закончил факультет журналистики Таразского государственного университета.

    С 1996 по 1998 годы работал редактором программы «Таншолпан» на телеканале Qazaqstan;

    1998-2000 гг. - корреспондент информационной службы телерадиокомпании «ТАҢ», редактор информационно-аналитической программы «Алматы айнасы»;

    2000-2003 гг. - главный редактор информационной службы телеканала «НТК»;

    2003-2005 гг. - ответственный редактор программ телекомпании «КТК»;

    2005-2007 гг. - редактор отдела программ спутникового телеканала «CASPIONET»;

    2007-2009 гг. - заместитель руководителя общественно-политического отдела РТРК Qazaqstan;

    2009-2011 гг. - заместитель руководителя медиа-центра НДП «Нур Отан»;

    2011-2012 гг. - директор дирекции программ 7 канала ТОО «ЭРА ТВ»;

    2012-2013 гг. - заместитель руководителя, руководитель антикоррупционного медиа-центра при центральном аппарате НДП «Нур Отан»;

    2013-2017 гг. - генеральный продюсер продюсерского центра «Медиа Астана»;

    2017-2018 гг. - пресс-секретарь Министерства культуры и спорта РК;

    2018-2019 гг. – руководитель международных проектов, посвященных 20-летию города Астаны.

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