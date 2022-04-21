Назначен новый директор телеканала Еl Аrna

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алманов Нурбол Мейрханулы назначен директором телеканала Еl Аrna. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Агентство «Хабар».

Ранее он занимал должность начальника отдела по связям с общественностью и пресс-службы республиканского государственного учреждения «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 1997 году окончил Казахскую академию искусств им.Т.К. Жургенова по специальности «Киновед-редактор», в 2015 году - университет «Туран» по специальности «Юриспруденция». В 2019 году закончил факультет журналистики Таразского государственного университета.

С 1996 по 1998 годы работал редактором программы «Таншолпан» на телеканале Qazaqstan;

1998-2000 гг. - корреспондент информационной службы телерадиокомпании «ТАҢ», редактор информационно-аналитической программы «Алматы айнасы»;

2000-2003 гг. - главный редактор информационной службы телеканала «НТК»;

2003-2005 гг. - ответственный редактор программ телекомпании «КТК»;

2005-2007 гг. - редактор отдела программ спутникового телеканала «CASPIONET»;

2007-2009 гг. - заместитель руководителя общественно-политического отдела РТРК Qazaqstan;

2009-2011 гг. - заместитель руководителя медиа-центра НДП «Нур Отан»;

2011-2012 гг. - директор дирекции программ 7 канала ТОО «ЭРА ТВ»;

2012-2013 гг. - заместитель руководителя, руководитель антикоррупционного медиа-центра при центральном аппарате НДП «Нур Отан»;

2013-2017 гг. - генеральный продюсер продюсерского центра «Медиа Астана»;

2017-2018 гг. - пресс-секретарь Министерства культуры и спорта РК;

2018-2019 гг. – руководитель международных проектов, посвященных 20-летию города Астаны.