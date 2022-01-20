Назначен новый директор региональной Палаты предпринимателей Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Директором региональной Палаты предпринимателей Актюбинской области по решению правления НПП назначена Дана Бекбауова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дана Бахытовна Бекбауова родилась в 1977 году в городе Актобе. Окончила Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова по специальности «Финансы и кредит. Организация банковского дела».

С 2002 по 2022 годы была замдиректором в ТОО «Актобестекло», работала в РГП Центр по недвижимости Актобе, АО «АТФ Банк» в Актобе, АО «Банк Каспийский» в Актобе, АФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В период с 2011 по 2019 годы возглавляла областной филиал АО «Аграрная кредитная корпорация». До назначения директором РПП являлась заместителем генерального директора ТОО «Рамазан».

Награждена юбилейной медалью «Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл», почетными грамотами и благодарственными письмами председателя правления АО «НУХ «Казагро», председателя правления АО «Аграраная кредитная корпорация», акима Актюбинской области, РПП «Атамекен».

Председатель Регионального совета Асхат Айтжанов поздравил руководителя РПП, пожелав Палате предпринимателей новых достижений и высказав уверенность в плодотворном сотрудничестве.

В заседании регсовета принял участие и заместитель акима Актюбинской области Ермек Кенжеханулы. Он отметил, что работа акимата области выстроена в тесном и дружеском сотрудничестве с представителями бизнеса и палаты «Атамекен». Выразил надежду на дальнейшее сохранение преемственности в организации совместных работ.





Фото: diapazon.kz