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    12:02, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен новый директор Казахстанской федерации бокса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Должность исполнительного директора Казахстанской федерации бокса занял Маратбек Мыктыбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Бекжан Бектенов, который до него работал на этом посту на протяжении 11 лет, назначен вице-президентом Федерации по международным делам.

    Маратбек Мыктыбеков – опытный спортивный менеджер, который был вице-президентом Федерации дзюдо, исполнял обязанности президента Федерации дзюдо, а также занимал должность исполнительного директора Федерации бокса Алматы и советника Азиатской конфедерации бокса.

    Мыктыбеков также имеет богатый послужной список в спорте – он чемпион мира по самбо в классе юниоров, первый казахстанец - призёр юниорского чемпионата мира по дзюдо, призёр молодёжного чемпионата мира 2000 года и студенческого Чемпионата мира 2002 года, мастер спорта международного класса.

    Как отметил новый исполнительный директор, самой актуальной задачей, на которой сосредоточится Федерация бокса в ближайшие месяцы, будет успешное выступление команды в Токио. Вся работа сосредоточится на чётком выполнении графика сборов и подводящих соревнований.

    «Сборные команды без потерь прошли тяжёлое время пандемии, не потеряли, а нарастили форму, и физически, и психологически боксёры готовы к главному старту четырёхлетия, и Федерация во главе с президентом Кенесом Ракишевым выложится по полной, чтобы успешно подойти к финишу большой четырёхлетней подготовки», – сказал Маратбек Мыктыбеков.

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