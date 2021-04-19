Назначен новый директор Казахстанской федерации бокса
Бекжан Бектенов, который до него работал на этом посту на протяжении 11 лет, назначен вице-президентом Федерации по международным делам.
Маратбек Мыктыбеков – опытный спортивный менеджер, который был вице-президентом Федерации дзюдо, исполнял обязанности президента Федерации дзюдо, а также занимал должность исполнительного директора Федерации бокса Алматы и советника Азиатской конфедерации бокса.
Мыктыбеков также имеет богатый послужной список в спорте – он чемпион мира по самбо в классе юниоров, первый казахстанец - призёр юниорского чемпионата мира по дзюдо, призёр молодёжного чемпионата мира 2000 года и студенческого Чемпионата мира 2002 года, мастер спорта международного класса.
Как отметил новый исполнительный директор, самой актуальной задачей, на которой сосредоточится Федерация бокса в ближайшие месяцы, будет успешное выступление команды в Токио. Вся работа сосредоточится на чётком выполнении графика сборов и подводящих соревнований.
«Сборные команды без потерь прошли тяжёлое время пандемии, не потеряли, а нарастили форму, и физически, и психологически боксёры готовы к главному старту четырёхлетия, и Федерация во главе с президентом Кенесом Ракишевым выложится по полной, чтобы успешно подойти к финишу большой четырёхлетней подготовки», – сказал Маратбек Мыктыбеков.