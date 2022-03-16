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    19:27, 15 Март 2022 | GMT +6

    Назначен новый директор государственного центрального музей Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы директором РГКП «Государственный центральный музей Республики Казахстан» назначена Рашида Харипова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рашида Харипова родилась в 1975 году в городе Атырау. Образование - высшее, окончила Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (преподаватель биологии - 2001), Университет «Нархоз» (бакалавр экономики и бизнеса по специальности Государственное и местное управление - 2016); Атырауский государственный университет им.Х. Досмухамедова (магистр педагогических наук - 2020).

    Трудовой путь начала делопроизводителем с 1993-1994 гг. на учебно-производственном комбинате «Жасталап»; мастером учебно - производственного обучения;

    1994-1999 гг. учитель биологии;

    1999-2001 гг. по профориентации - методист;

    В 2001-2003 гг. заместитель директора по учебно-производственной работе;

    В 2003-2009 гг. заведующая отделом «научно - исследовательских работ природы» историко - краеведческого музея Атырауской области;

    2009-2010 гг. заместитель руководителя музея по научным делам;

    В 2010-2014 гг. заместитель руководителя музея по общим вопросам;

    С 17 июня 2014 года по 14 марта 2022 года была руководителем музея.



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