Назначен новый аким Жарминского района Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента и районным маслихатом, распоряжением главы Абайского региона акимом Жарминского района назначен Жаркынбек Байсабыров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Жаркынбек Борашулы родился в 1969 году в селе Первомай Урджарского района. Имеет два высших образования. В 1992 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, в 2008 году Семипалатинский университет им.М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в колхозе «Калинин». Кавалер ордене «Құрмет» С марта 1996 года по апрель 1998 года - заведующий ТОО «1 Май». С 1998 по 2004 годы работал главой крестьянского хозяйства «Ерасыл». Был акимом Некрасовского сельского округа. С 2008 года по 2017 год работал заместителем акима Урджарского района. В 2017-2021 годах - акимом Абайского района. С 2021 года - аким Бескарагайского района.

Нурлан Уранхаев представил нового акима и пожелал ему успехов в работе.



















