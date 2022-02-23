Назначен новый аким Жамбылского района Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кадровые перестановки продолжаются в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и в соответствии с решением районного маслихата распоряжением акима Жамбылской области акимом Жамбылского района назначен Ерлан Кыдыралыулы.

Глава региона Бердибек Сапарбаев представил активу Жамбылского района нового акима и пожелал успехов в работе. Глава региона отметил, что необходимо максимально использовать высокий потенциал Жамбылского района, проводить комплексную работу по развитию предпринимательства, сельского хозяйства, решению социальных вопросов, обеспечению общественной стабильности.

56-летний Ерлан Кыдыралыулы образование получил в Жамбылском зоотехническо-ветеринарном техникуме и Казахском государственном аграрном университете по специальности «зоотехния», в Международном казахско-турецком университете имени Х.-А. Ясави по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1986 году зоотехником в колхозе имени Крупской Жамбылского района. В разные годы работал бригадиром, заведующим, инженером в колхозе имени Крупской, главным экономистом в производственных кооперативах «Қожагелді», «Саза батыр», акимом Орнекского сельского округа Жамбылского района, первым заместителем председателя районного филиала партии «Нур Отан», руководителем аппарата акима Жамбылского района.

С сентября 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Жамбылского района.

Как сообщалось ранее, аким Шуского района 46-летний Нуржан Календеров был назначен заместителем акима Жамбылской области. Аким Жамбылского района Сакен Арубаев назначен акимом Шуского района.