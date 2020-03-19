Назначен новый аким Жалагашского района Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На должность акима Жалагашского района Кызылординской области назначен Шаменов Асылбек Омирбекович. Он назначен на должность по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, акимом области и Жалагашским районным маслихатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асылбек Омирбекович родился в 1978 году в Жалагашском районе. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «Международный туризм», Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений» и «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1999 году менеджером компании «Кызылорда интеграция». С 2007 по 2012 годы занимал ответственные должности в областных управлениях Государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2018 годы работал заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, заместителем акима Кызылорды. С мая 2018 года по настоящее время - начальник управления мобилизационной подготовки Кызылординской области.