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Назначен новый аким Узункольского района Костанайской области
26 Сентября 2019 13:49
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области продолжаются кадровые перестановки. Экс-главный инспектор труда назначен акимом Узункольского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
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Сегодня первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов по согласованию с депутатами районного маслихата представил местному активу нового акима Талгатбека Даирова.
Талгатбек Даиров родился в 1959 году в посёлке Чернышевка Боровского района Костанайской области.
Ранее он занимал должность руководителя ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области».
Напомним, ранее был назначен аким Мендыкаринского района Костанайской области.
Ключевые слова: Костанайская область, Акимат, Назначения,
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