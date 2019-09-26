Назначен новый аким Узункольского района Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области продолжаются кадровые перестановки. Экс-главный инспектор труда назначен акимом Узункольского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Сегодня первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов по согласованию с депутатами районного маслихата представил местному активу нового акима Талгатбека Даирова.





Талгатбек Даиров родился в 1959 году в посёлке Чернышевка Боровского района Костанайской области.

Ранее он занимал должность руководителя ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области».





Напомним, ранее был назначен аким Мендыкаринского района Костанайской области.