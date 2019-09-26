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Назначен новый аким Узункольского района Костанайской области

26 Сентября 2019 13:49
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Назначен новый аким Узункольского района Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области продолжаются кадровые перестановки. Экс-главный инспектор труда назначен акимом Узункольского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Сегодня первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов по согласованию с депутатами районного маслихата представил местному активу нового акима Талгатбека Даирова.


Талгатбек Даиров родился в 1959 году в посёлке Чернышевка Боровского района Костанайской области.

Ранее он занимал должность руководителя ГУ «Управление по инспекции труда акимата Костанайской области».


Напомним, ранее был назначен аким Мендыкаринского района Костанайской области.

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Ключевые слова: Костанайская область, Акимат, Назначения,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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