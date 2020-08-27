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Назначен новый аким Теректинского района ЗКО

27 Августа 2020 14:25
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Назначен новый аким Теректинского района ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом акимом Теректинского района назначен Арман Утегулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Западно-Казахстанской области.

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Утегулов Арман Каримович родился в 1964 году в Западно-Казахстанской области. Образование - высшее, окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт, Западно-Казахстанский инженерно-технический университет, Казахстанский университет инновационных коммуникационных систем по специальностям «Ветеринарный врач», «Экономика». Магистр экономических наук.

В разные годы работал: старшим ветеринарным врачом совхоза «Аккульский» Фурмановского района Уральской области; главным ветеринарным врачом совхоза «Аккульский», Аккульского коллективного сельскохозяйственного предприятия Фурмановского района Западно-Казахстанской области; директором коллективного сельскохозяйственного предприятия «Талдыапан» Казталовского района Западно-Казахстанской области; заместителем акима Казталовского района ЗКО; акимом Каратобинского и Теректинского районов ЗКО. Был руководителем управления сельского хозяйства ЗКО; заместителем акима ЗКО; первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С 2018 года и до нового назначения работал председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.


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#Западно-Казахстанская область   #Акимат   #Регионы  
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