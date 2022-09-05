Назначен новый аким Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау представили нового акима города. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Ораз Кайсаевич Таурбеков, до этого возглавлявший Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата и представил кандидатуру нового акима.

Экс-аким Темиртау Кайрат Бегимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Ж. Касымбек поблагодарил его за проделанную работу.

«Мы вместе с вами сделали для улучшения жизни города немало. Начали строительство 7-го котла на ТЭЦ-2. Это важный проект, его реализация улучшит систему теплоснабжения жителей города. Производится капитальный ремонт третьей тепломагистрали. За два года установили около тысячи опор освещения. Благоустройством охвачены улицы города и поселок Актау. Благодарю каждого за совместную работу!» – сказал Кайрат Бегимов.

Новый аким обещал оправдать оказанное доверие.

Ораз Таурбеков - на государственной службе более 20 лет. Работал в органах налоговой службы, где прошел путь от инспектора до руководителя. Возглавлял Налоговый комитет Караганды, затем был заместителем председателя Налогового комитета по Карагандинской области, руководителем в Павлодарской области, столице.

Работал председателем правления Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК.

Занимал руководящие должности в крупных коммерческих структурах.

Был заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК. Был членом Ревизионной комиссии по Карагандинской области. Возглавлял управление экономики Карагандинской области. С июля 2019 года до настоящего времени был акимом города Балхаша.

Женис Касымбек поставил задачи перед новым акимом.

«Стабильное теплоснабжение города очень волнует жителей. Держите на особом контроле вопрос установки нового котла № 7. Остается на особом контроле подготовка и прохождение отопительного сезона. Приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни темиртауцев: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, качественные дороги, уютные улицы и парки, скверы, вопросы экологии», - сказал глава региона.