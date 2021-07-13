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    19:26, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Назначен новый аким столичного района Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ерлан Бекмурзаев назначен акимом района Алматы города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

    «По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата Бекмурзаев Ерлан Орынбасарулы назначен акимом района Алматы. Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности специалиста департамента занятости и социальных программ г. Астана. В разные годы работал экспертом в Министерстве культуры и информации РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК и т.д. В последние годы возглавлял управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана», - сообщила пресс-служба акимата в Instagram .

    Напомним, предыдущий аким района Бектенбай Есполов 9 июля т.г. сообщил о том, что он покинул свой пост.


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