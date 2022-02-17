Назначен новый аким Шуского района Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кадровые перестановки произошли в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом распоряжением акима Жамбылской области Сакен Каланович Арубаев назначен акимом Шуского района.

Глава региона Бердибек Сапарбаев представил активу района нового акима и пожелал успехов в работе.

«Используя высокий потенциал Шуского района, необходимо максимально сосредоточиться на повышении экономики района, развитии предпринимательства и сельского хозяйства, провести системную работу по решению социальных проблем, обращать особое внимание вопросам сохранения мира и согласия», - сказал Бердибек Сапарбаев.

46-летний Сакен Арубаев получил высшее образование в Таразском государственном университете имени М.-Х. Дулати по специальности «Землеустройство», в 2006 году - по специальности «Экономист».

Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером землеустройства в Жамбылском областном научно-производственном центре землеустройства.

В разные годы работал главным специалистом Жамбылской областной земельной инспекции, главным специалистом аппарата акима Жамбылской области, помощником акима области, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области, руководителем областных управлений земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, акимом Мойынкумского района, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области.

Последнее место работы - с ноября 2019 года занимал должность акима Жамбылского района.

Как сообщало МИА «Казинформ», прежний аким Шуского района 46-летний Нуржан Календеров был назначен заместителем акима Жамбылской области.







