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    15:02, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Назначен новый аким Шортандинского района Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На должность акима Шортандинского района Акмолинской области назначен Бауыржан Малгаждаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Распоряжением акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия районного маслихата, на должность акима Шортандинского района назначен бывший аким Жаксынского района Бауыржан Малгаждаров. Об этом он сообщил жаксынцам на своей странице в Instagram.

    «Позвольте выразить мою признательность всем неравнодушным жителям района за поддержку в реализации проектов, командную слаженную работу и социальную ответственность. Благодаря совместным усилиям нам удалось многое сделать для решения стоящих перед нами задач», - обратился новый аким к жителям района.

    Б. Малгаждаров закончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «Инженер-экономист», институт «Фемида» по специальности «Юрист», гуманитарно-техническую академию (магистр экономики и бизнеса). Свой трудовой стаж начал с ведущего специалиста Акмолинского областного управления экономики.

    В разные годы занимал должности главного специалиста областного управлений экономики, финансов, начальника отдела бюджетной политики и планирования областного департамента экономики и бюджетного планирования, заместителя начальника областного управления экономики и бюджетного планирования, заместителя акима города Кокшетау и другие.

    До назначения работал акимом Жаксынского района Акмолинской области.


    Теги:
    Назначения Акмолинская область
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