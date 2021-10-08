Назначен новый аким Шортандинского района Акмолинской области
Распоряжением акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия районного маслихата, на должность акима Шортандинского района назначен бывший аким Жаксынского района Бауыржан Малгаждаров. Об этом он сообщил жаксынцам на своей странице в Instagram.
«Позвольте выразить мою признательность всем неравнодушным жителям района за поддержку в реализации проектов, командную слаженную работу и социальную ответственность. Благодаря совместным усилиям нам удалось многое сделать для решения стоящих перед нами задач», - обратился новый аким к жителям района.
Б. Малгаждаров закончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «Инженер-экономист», институт «Фемида» по специальности «Юрист», гуманитарно-техническую академию (магистр экономики и бизнеса). Свой трудовой стаж начал с ведущего специалиста Акмолинского областного управления экономики.
В разные годы занимал должности главного специалиста областного управлений экономики, финансов, начальника отдела бюджетной политики и планирования областного департамента экономики и бюджетного планирования, заместителя начальника областного управления экономики и бюджетного планирования, заместителя акима города Кокшетау и другие.
До назначения работал акимом Жаксынского района Акмолинской области.