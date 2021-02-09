Назначен новый аким района Теренколь Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Район Теренколь Павлодарской области возглавил Серик Батыргужинов. На этом посту он сменил Ернура Айткенова, ранее ставшего депутатом областного маслихата и избранного его секретарем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Кандидатуру Серика Батыргужинова на пост акима района Теренколь согласовали с депутатами местного маслихата. После глава региона Абылкаир Скаков представил нового руководителя активу района.

«Благодаря реализации нескольких госпрограмм в районе решен ряд давних проблем. Улучшена социальная инфраструктура, введены в оборот орошаемые земли, развивается малый и средний бизнес, - сказал аким области. – В агропромышленный комплекс необходимо привлекать инвестиционные проекты, дающие постоянные рабочие места. Уверен, что предприниматели, аграрии, ветераны помогут новому руководству района в реализации плана его развития».

Серик Батыргужинов родился в 1964 году в Иртышском районе. В 1990 году он окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», в 2004 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1985 году рабочим в совхозе «Голубовский» Иртышского района. Получив высшее образование, в 1990 году стал главным агрономом совхоза. С 1993 по 1999 год года работал директором павлодарского ТОО «Себат», возглавлял АО «Беловодское ХПП», ТОО «Имени Исы Байзакова» и ТОО АТ «Алтыншы ауыл» Иртышского района.

В 1999 году перешел на государственную службу, заняв пост заместителя акима Качирского района. С 2000 по декабрь 2003 года возглавлял Качирский район. С января 2004 года по 2011 год работал в должности советника главы КХ «Аманколь» Иртышского района. С 2011 по 2013 годы - директор ТОО «Нурби» в Иртышском районе. В сентябре 2013 года вернулся на госслужбу, стал заместителем акима Иртышского района. С 2014 по 2016 годы - аким Актогайского района, с 2016 по 2019 годы - аким Иртышского района.

В 2020 году Серик Батыргужинов возглавил управление сельского хозяйства Павлодарской области, где работал до нового назначения.

Фото Валерия Бугаева