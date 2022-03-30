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    13:32, 30 Март 2022 | GMT +6

    Назначен новый аким района Алихана Бокейхана города Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сменился аким района Алихана Бокейхана города Караганды. Им стал Саят Шаймин, до этого работавший руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    О кадровых изменениях сообщила пресс-служба акима Караганды.

    «По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата акимом района А. Бокейхана г. Караганды назначен Саят Шаймин», – говорится в сообщении.

    Прежний аким района Мейрам Кожухов освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

    Саят Шаймин трудовую деятельность начал специалистом отдела капительного строительства ТОО «Қарағанды Жолдары». Работал в АО «КазАвтоЖол». В 2019 году был назначен заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, а в мае 2021 года стал руководителем этого управления.

    Теги:
    Регионы Казахстана Назначения Акимат Карагандинская область
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