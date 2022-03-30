Назначен новый аким района Алихана Бокейхана города Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сменился аким района Алихана Бокейхана города Караганды. Им стал Саят Шаймин, до этого работавший руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О кадровых изменениях сообщила пресс-служба акима Караганды.

«По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата акимом района А. Бокейхана г. Караганды назначен Саят Шаймин», – говорится в сообщении.

Прежний аким района Мейрам Кожухов освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Саят Шаймин трудовую деятельность начал специалистом отдела капительного строительства ТОО «Қарағанды Жолдары». Работал в АО «КазАвтоЖол». В 2019 году был назначен заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, а в мае 2021 года стал руководителем этого управления.