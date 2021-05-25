Назначен новый аким Приозёрска

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акимом города Приозёрска назначен Сапар Сатаев, до этого занимавший должность заместителя акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким региона Женис Касымбек представил активу Приозёрска нового руководителя города, обозначив перед ним ряд задач.

Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал в РГП «Казахавтодор», был заместителем директора, и. о. директора КГКП «Ботақара су қожалығы».

На госслужбе с 2010 года. В качестве акима возглавлял посёлок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год был акимом города Абая Абайского района Карагандинской области.

С 2015 года и до сегодняшнего назначения трудился в должности заместителя акима Бухар-Жырауского района.