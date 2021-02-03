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    19:21, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Назначен новый аким Махамбетского района Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил местному активу нового акима Махамбетского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на региональную службу коммуникации.

    По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами Махамбетского районного маслихата, распоряжением акима области Махамбета Досмухамбетова акимом Махамбетского района назначен Ринат Джанглишов.

    Руководивший районом почти 3 года Жардемгали Ахметов распоряжением акима области 18 января был освобожден от должности акима района в связи с достижением пенсионного возраста.

    Махамбет Досмухамбетов поблагодарил бывшего акима района за 40-летний добросовестный труд на государственной службе, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и высказал добрые пожелания в связи с выходом на заслуженный отдых.

    Джанглишов Ринат Бауыржанович родился 2 декабря 1982 года в городе Атырау. Имеет три высших образования: в 2003 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «юрист», в 2011 году - Джамбульский гуманитарно-технический университет по специальности «экономист», в 2017 году – Атырауский университет нефти и газа по специальности «нефтегазовое дело».


    Трудовой путь начал в 2005 году следователем департамента по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией города Алматы. В 2006-2018 годах возглавлял ряд частных предприятий. В 2018-2019 годах был секретарем Атырауского городского маслихата. В 2019-2020 годах работал заместителем акима города Атырау. С ноября 2020 года руководил управлением государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Назначения Акимат
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