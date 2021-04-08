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    14:04, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен новый аким Кызылорды

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Назначен новый аким города Кызылорды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По согласованию с Администрацией Президента РК и городским маслихатом Кызылорды по указу акима области от 8 апреля 2021 года на должность акима Кызылорды назначили Казантаева Ганибека Конысбекулы.

    Ганибек Казантаев родился в 1960 году в Кызылординской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративный строительный институт по специальности «инженер-строитель» и Кызылординский государственный университет по специальности «освоение месторождений нефти и газа».

    Трудовой путь начал в 1980 году в качестве мастера 9-ой передвижной механизированной колонны. В 1983-1992 годах работал мастером в строительных организациях Кызылординской области, старшего производителя работ, начальника производственно-технического отдела, главного инженера 3-го межрегиональной специализированной передвижной механизированной колонны.

    С 1992 по 2013 года занимал разные руководящие должности - президент корпорации «Нефтегазстрой Кызылорда», заместитель генерального директора ТОО «Ай-Дан», президент Акционерного общества «ССК «Акмешит», исполнительный директор ТОО «Ай-Дан Мунай», генеральный директор Акционерного общества «Сырдариямунай», генеральный директор ТОО «БК «Транснефтьсервис», исполнительный директор ТОО «Kazpetrol Group».

    В 2013-2019 годы был акимом района Сырдария. С 2019 года занимал должность начальника южного межрегионального управления государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.


    Теги:
    Кызылординская область Назначения Акимат Главная
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