РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:09, 25 Март 2021 | GMT +6

    Назначен новый аким Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата, акимом города Кокшетау назначен Ғайса Бауржан Сейтқалиұлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу акимата Акмолинской области в сети Instagram.

    Ғайса Бауржан Сейтқалиұлы, 1972 года рождения, уроженец Куйбышевского района Кокчетавской области, образование высшее. В 1996 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по квалификации «инженер-механик», в 2006 году — Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации «бакалавр учета и аудита», в 2014 году — Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша) по специальности «безопасность государства в Европейском союзе».

    Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего. С апреля 1992 года по декабрь 1994 года работал товароведом малого предприятия «Кумис» п. Затобольск Кустанайской области. С 1994 по 2011 годы являлся руководителем ряда частных предприятий.

    В апреле 2013 года был назначен первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала НДП «Nur Otan», с марта 2014 года по март 2016 года — заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan». С марта 2016 года по июнь 2018 года являлся секретарем Кокшетауского городского маслихата. С июня 2018 года по апрель 2019 года — аким Коргалжинского района Акмолинской области.

    С апреля по октябрь 2019 года - заместитель руководителя аппарата акима Акмолинской области.

    До настоящего назначения занимал должность акима Зерендинского района Акмолинской области.



    Теги:
    Регионы Казахстана Назначения Акимат Акмолинская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!