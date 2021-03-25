Назначен новый аким Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата, акимом города Кокшетау назначен Ғайса Бауржан Сейтқалиұлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу акимата Акмолинской области в сети Instagram.

Ғайса Бауржан Сейтқалиұлы, 1972 года рождения, уроженец Куйбышевского района Кокчетавской области, образование высшее. В 1996 году окончил Челябинский государственный агроинженерный университет по квалификации «инженер-механик», в 2006 году — Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации «бакалавр учета и аудита», в 2014 году — Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша) по специальности «безопасность государства в Европейском союзе».

Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего. С апреля 1992 года по декабрь 1994 года работал товароведом малого предприятия «Кумис» п. Затобольск Кустанайской области. С 1994 по 2011 годы являлся руководителем ряда частных предприятий.

В апреле 2013 года был назначен первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала НДП «Nur Otan», с марта 2014 года по март 2016 года — заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan». С марта 2016 года по июнь 2018 года являлся секретарем Кокшетауского городского маслихата. С июня 2018 года по апрель 2019 года — аким Коргалжинского района Акмолинской области.

С апреля по октябрь 2019 года - заместитель руководителя аппарата акима Акмолинской области.

До настоящего назначения занимал должность акима Зерендинского района Акмолинской области.



