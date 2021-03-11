Назначен новый аким Кокпектинского района ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким ВКО Даниал Ахметов посетил с рабочим визитом Кокпектинский район, где по согласованию с депутатами областного маслихата, представил нового акима - Сейтканова Раджан Кайырханулы, ранее занимавшего пост заместителя акима Глубоковского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как отметил Даниал Ахметов, новому акиму района предстоит большая работа, ведь нужно не только реализовывать новые проекты, но и завершать те, что были начаты в 2019 – 2020 годах.

«У Кокпектинского района хороший потенциал агропромышленного комплекса, есть сильные крестьянские хозяйства, - отметил аким области. - Необходимо оказывать всю возможную поддержку бизнесменам».

В ходе визита глава региона посетил сданный в эксплуатацию ФОК, строительство которого длилось два года. Это универсальный спортивно-культурный объект, где жители района могут заниматься практически любыми видами спорта и тренировок: есть футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и занятий стрит воркаутом, беговые дорожки, залы единоборств, игровая площадка для детей. Предусмотрена большая парковка.

«Нужно рассмотреть возможность строительства подобных ФОКОв в 13 бывших райцентрах региона, - сказал Даниал Ахметов. - Важно, что этот объект действительно универсален».

Аким области побывал в гостях у многодетной семьи, поздравил их с наступающим праздником Наурыз. Глава региона также ознакомился с проектами строительства одноэтажных домов для этой социально уязвимой категории населения. Он отметил, что подобное жилье с предусмотренными приусадебными участками можно и нужно строить в каждом районе Восточного Казахстана.