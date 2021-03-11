Назначен новый аким Кокпектинского района ВКО
Как отметил Даниал Ахметов, новому акиму района предстоит большая работа, ведь нужно не только реализовывать новые проекты, но и завершать те, что были начаты в 2019 – 2020 годах.
«У Кокпектинского района хороший потенциал агропромышленного комплекса, есть сильные крестьянские хозяйства, - отметил аким области. - Необходимо оказывать всю возможную поддержку бизнесменам».
В ходе визита глава региона посетил сданный в эксплуатацию ФОК, строительство которого длилось два года. Это универсальный спортивно-культурный объект, где жители района могут заниматься практически любыми видами спорта и тренировок: есть футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и занятий стрит воркаутом, беговые дорожки, залы единоборств, игровая площадка для детей. Предусмотрена большая парковка.
«Нужно рассмотреть возможность строительства подобных ФОКОв в 13 бывших райцентрах региона, - сказал Даниал Ахметов. - Важно, что этот объект действительно универсален».
Аким области побывал в гостях у многодетной семьи, поздравил их с наступающим праздником Наурыз. Глава региона также ознакомился с проектами строительства одноэтажных домов для этой социально уязвимой категории населения. Он отметил, что подобное жилье с предусмотренными приусадебными участками можно и нужно строить в каждом районе Восточного Казахстана.