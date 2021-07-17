КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Назначен новый аким Кармакшинского района Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Распоряжением акима области и по согласованию с Администрацией Президента РК и Кармакшинским районным маслихатом новым акимом Кармакшинского района стал Кайрат Ырзакулович Нуртай.

Кайрат Нуртай родился в 1982 году в поселке Жосалы Кармакшинского района. Окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности «инженер-механик», университет имени Д. Кунаева по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом Агентства по делам государственной службы, в 2005-2006 годах занимал должность в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2006 по 2014 годы работал старшим, главным экспертом, консультантом, заведующим сектором Канцелярии Президента Республики Казахстан.

В 2014-2015 гг. - государственный инспектор Администрации Президента. С 2015 по 2019 годы работал заместителем, первым заместителем акима города Шымкента.