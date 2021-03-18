Назначен новый аким Исатайского района Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области назначен новый аким Исатайского района. Им стал Палымбет Хасанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хорошо знаю Полымбета Максимовича как человека с высокими управленческими способностями, компетентного в своем деле специалиста», - заявил глава региона, представляя нового акима активу района. ​ ​ ​

Возглавлявший до этого район почти 4 года Марат Мурзиев в соответствии с внутренней ротацией освобожден от должности акима Исатайского района в связи с переходом на другую работу. ​ ​Аким области Махамбет Досмухамбетов выразил ему благодарность за проделанную работу. ​ ​

Хасанов Полымбет Максимович родился в 1980 году поселке Индер Индерского района. Образование высшее, окончил Современный гуманитарный университет​ по специальности «юрист». Работал в департаменте внутренних дел Атырауской области, департаменте предпринимательства и промышленности, в аппарате акима области на должностях главного специалиста, главного инспектора акима области.

В 2010-2014 годах занимал должности ​ руководителя аппарата акима района, заместителя акима в акимате Макатского района. С января по июль 2014 года был заместителем руководителя областного управления координации занятости и социальных программ. В 2014-2019 годах работал руководителем аппарата акима,​ заместителем акима города Атырау. С 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя аппарата акима области.