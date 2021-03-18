Назначен новый аким Исатайского района Атырауской области
«Хорошо знаю Полымбета Максимовича как человека с высокими управленческими способностями, компетентного в своем деле специалиста», - заявил глава региона, представляя нового акима активу района.
Возглавлявший до этого район почти 4 года Марат Мурзиев в соответствии с внутренней ротацией освобожден от должности акима Исатайского района в связи с переходом на другую работу. Аким области Махамбет Досмухамбетов выразил ему благодарность за проделанную работу.
Хасанов Полымбет Максимович родился в 1980 году поселке Индер Индерского района. Образование высшее, окончил Современный гуманитарный университет по специальности «юрист». Работал в департаменте внутренних дел Атырауской области, департаменте предпринимательства и промышленности, в аппарате акима области на должностях главного специалиста, главного инспектора акима области.
В 2010-2014 годах занимал должности руководителя аппарата акима района, заместителя акима в акимате Макатского района. С января по июль 2014 года был заместителем руководителя областного управления координации занятости и социальных программ. В 2014-2019 годах работал руководителем аппарата акима, заместителем акима города Атырау. С 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя аппарата акима области.