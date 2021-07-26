Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил местному активу нового руководителя Индерского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.
По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом акимом Индерского района назначен Утегулов Салауат Утегулович.
Возглавлявший район два с половиной года Меирим Калауи освобожден от должности акима района в связи с переходом на другую работу. Аким области Махамбет Досмухамбетов отметил, что за этот период в районе проделана немалая работа и поблагодарил его за добросовестный труд.
Салауат Утегулов родился в 1984 году в Индерском районе Атырауской области.
Образование: высшее. Окончил академию трудовых и социальных отношений в городе Уральск по специальности экономист и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности юрист.
Трудовой путь начал в областном управлении физической культуры и спорта, проработав в 2006-2007 годах в качестве главного специалиста.
В 2007-2019 годах работал в областном департаменте, позднее в управлении экономики и бюджетного планирования на должностях главного специалиста, руководителя отдела, заместителя руководителя управления.
С июля 2019 года по настоящее время С. Утегулов занимал должность заместителя акима Индерского района.
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