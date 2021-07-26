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Назначен новый аким Индерского района Атырауской области

26 Июля 2021 13:45
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Назначен новый аким Индерского района Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил местному активу нового руководителя Индерского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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​По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом акимом Индерского района назначен Утегулов Салауат Утегулович.

​Возглавлявший район два с половиной года Меирим Калауи освобожден от должности акима района в связи с переходом на другую работу. Аким области Махамбет Досмухамбетов отметил, что за этот период в районе проделана немалая работа и поблагодарил его за добросовестный труд.

​Салауат Утегулов родился в 1984 году в Индерском районе Атырауской области.

Образование: высшее. Окончил академию трудовых и социальных отношений в городе Уральск по специальности экономист и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности юрист. ​

Трудовой путь начал в областном управлении физической культуры и спорта, проработав в 2006-2007 годах в качестве главного специалиста.

В 2007-2019 годах работал в областном департаменте, позднее в управлении экономики и бюджетного планирования на должностях главного специалиста, руководителя отдела, заместителя руководителя управления.

С июля 2019 года по настоящее время С. Утегулов занимал должность заместителя акима Индерского района.


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#Атырауская область   #Акимат   #Назначения   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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