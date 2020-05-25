Назначен новый аким города Капшагай

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Капшагай Алматинской области назначен новый аким. Аким области Амандык Баталов представил нового главу города Нурлана Куматаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Встретившись с депутатами на 71-й внеочередной сессии городского маслихата, Амандык Баталов сообщил, что в связи с переходом на другую работу Талгата Кайнарбекова, ранее возглавлявшего Капшагай, на пост акима города по согласованию с Администрацией Президента предлагается кандидатура Нурлана Куматаева. Глава региона выразил уверенность, что новый аким приложит все усилия для дальнейшего развития города. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру.

После этого Амандык Баталов поблагодарил за плодотворную работу Т. Кайнарбекова и поставил важные задачи перед Нурланом Куматаевым, ранее занимавшим пост заместителем акима Илийского района.

«Талгат Канатович возглавлял город около четырех лет, он провел значительную работу по социально-экономическому развитию города. Есть хорошие результаты в работе по открытию предприятий, созданию рабочих мест, повышению уровня жизни населения. В основной капитал привлечено 8,7 млрд тенге инвестиций. В городе построены жилые дома, зоны отдыха, благоустроены дворы, побережье водохранилища, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Перед новым главой города стоит задача продолжить все начинания, качественно работать над выполнением государственных программ и дальнейшим социально-экономическим развитием Капшагая», - отметил А. Баталов.

Аким области поручил продолжить работу по реализации Комплексного плана по восстановлению экономического развития, эффективному выполнению «Дорожной карты занятости», сохранению в период борьбы с эпидемией рабочих мест и созданию новых, привлечению инвесторов в регион.

«В Капшагае много крупных промышленных предприятий. Их работа в условиях чрезвычайной ситуации не остановилась. При этом в основном пострадал малый и средний бизнес, поэтому надо поддерживать эту сферу. Сейчас в области в очереди на жилье стоят более 51 тысячи человек. В вопросе обеспечения граждан доступным жильем большую помощь окажет недавно принятая программа «5-10-20». Кроме того, необходимо увеличить объемы строительства жилья как через государственные программы «Бақытты отбасы», «Нұрлы жер», «7-20-25», так и за счет частных застройщиков», - сказал А. Баталов, обращаясь к новому акиму.

Затем Т. Кайнарбеков выразил благодарность депутатам, коллегам, жителям города, работавшим вместе с ним, в свою очередь Н. Куматаев в своем выступлении заверил, что оправдывает возложенные на него надежды.

Свои пожелания-наставления выразила и депутат городского маслихата Сауле Нурсултанова.

Куматаев Нурлан Орынбасарович, назначенный на должность акима города Капшагай, ранее занимал ряд должностей на государственной службе в Илийском районе, с февраля 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Илийского района.







