Назначен новый аким города Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше представили нового акима. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Кайрат Амангельдиевич Камзин. До этого он работал руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил кандидатуру нового акима.

Депутаты одобрили единогласно.

Бывший аким города Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успеха на новом поприще.

Женис Касымбек поставил задачи перед новым руководством города.

«У вас есть большой потенциал по туризму. Поток туристов за последние годы растет. Но необходимо развивать инфраструктуру», – подчеркнул он.

Кайрат Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би города Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Был заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом города Приозерска, руководителем областного управления ГАСК. С июля 2022 года до настоящего назначения возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.









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