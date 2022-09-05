Назначен новый аким города Балхаша
Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил кандидатуру нового акима.
Депутаты одобрили единогласно.
Бывший аким города Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успеха на новом поприще.
Женис Касымбек поставил задачи перед новым руководством города.
«У вас есть большой потенциал по туризму. Поток туристов за последние годы растет. Но необходимо развивать инфраструктуру», – подчеркнул он.
Кайрат Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би города Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Был заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом города Приозерска, руководителем областного управления ГАСК. С июля 2022 года до настоящего назначения возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.
Фото : gov.kz