РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен новый аким города Балхаша

    None
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше представили нового акима. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Кайрат Амангельдиевич Камзин. До этого он работал руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил кандидатуру нового акима.

    Депутаты одобрили единогласно.

    Бывший аким города Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успеха на новом поприще.

    Женис Касымбек поставил задачи перед новым руководством города.

    «У вас есть большой потенциал по туризму. Поток туристов за последние годы растет. Но необходимо развивать инфраструктуру», – подчеркнул он.

    Кайрат Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би города Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Был заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом города Приозерска, руководителем областного управления ГАСК. С июля 2022 года до настоящего назначения возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.




    Фото : gov.kz

    Теги:
    Акимат Назначения Карагандинская область Другие государственные органы
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!