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Назначен новый аким города Атырау

17 Января 2020 18:45
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Назначен новый аким города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил депутатам городского маслихата нового акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Им стал Кайрат Уразбаев, который сменил на этом посту Алимухаммеда Куттумуратулы, по собственному желанию ушедшего в отставку.

Свою трудовую деятельность Кайрат Уразбаев начал в 1979 году в комплексной экспедиции «Мангышлакнефтегазразведка» оператором. Затем обучался в Казанском химико-технологическом институте им. С.М. Кирова по специальности «Химическая технология переработки нефти». После окончания института по направлению был принят в качестве оператора на Гурьевский НПЗ (ныне АНПЗ). Прошел все ступени служебной иерархии, начиная от оператора до генерального директора АНПЗ. Длительное время проработал первым заместителем генерального директора - главным инженером, первым заместителем генерального директора по модернизации. Руководил реализацией инвестиционных проектов «Реконструкция АНПЗ», «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов», «Строительство комплекса глубокой переработки нефти». Также работал на руководящих должностях в АОЗТ «Лукойл АНПЗ», НК «КазахОйл», НК «КазМунайГаз» (заместитель директора департамента, директор департамента).

С июня 2018 года работал в должности первого заместителя председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».

Принимал активное участие в общественной жизни города и области. Избирался депутатом областного маслихата, был членом Политического совета партии «Nur Otan».

Награжден орденом «Құрмет», медалями. В 2015 году Кайрату Уразбаеву было присвоено звание «Человек года Атырау».

Фото: f.azh.kz


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Ключевые слова: Атырауская область, Назначения,
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Автор:

А. Соколов

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