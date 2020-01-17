Назначен новый аким города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил депутатам городского маслихата нового акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Им стал Кайрат Уразбаев, который сменил на этом посту Алимухаммеда Куттумуратулы, по собственному желанию ушедшего в отставку.

Свою трудовую деятельность Кайрат Уразбаев начал в 1979 году в комплексной экспедиции «Мангышлакнефтегазразведка» оператором. Затем обучался в Казанском химико-технологическом институте им. С.М. Кирова по специальности «Химическая технология переработки нефти». После окончания института по направлению был принят в качестве оператора на Гурьевский НПЗ (ныне АНПЗ). Прошел все ступени служебной иерархии, начиная от оператора до генерального директора АНПЗ. Длительное время проработал первым заместителем генерального директора - главным инженером, первым заместителем генерального директора по модернизации. Руководил реализацией инвестиционных проектов «Реконструкция АНПЗ», «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов», «Строительство комплекса глубокой переработки нефти». Также работал на руководящих должностях в АОЗТ «Лукойл АНПЗ», НК «КазахОйл», НК «КазМунайГаз» (заместитель директора департамента, директор департамента).

С июня 2018 года работал в должности первого заместителя председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».

Принимал активное участие в общественной жизни города и области. Избирался депутатом областного маслихата, был членом Политического совета партии «Nur Otan».

Награжден орденом «Құрмет», медалями. В 2015 году Кайрату Уразбаеву было присвоено звание «Человек года Атырау».

Фото: f.azh.kz