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    13:40, 17 Март 2022 | GMT +6

    Назначен новый аким города Аксу

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков представил активу города Аксу Нурлана Дюсимбинова в качестве нового акима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

    Глава региона отметил, что Жанат Шугаев освобожден от должности на основании собственного заявления по состоянию здоровья и поблагодарил его за деятельную работу.

    Аким области отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании анонсировал внедрение механизма прямого финансирования местного самоуправления.

    «Акимам на местах необходимо принять комплекс мер по оперативному решению социально-экономических мер, повышению благосостояния народа, - сказал Абылкаир Скаков. - Также, необходимо выработать быстрые меры по снижению безработицы, развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест».

    Новому акиму Абылкаир Скаков поручил, в первую очередь, ввести в эксплуатацию новую котельную в Аксу. Вместе с тем, Нурлану Дюсимбинову необходимо взять на контроль социальные инициативы, обозначенные в Программе действий Павлодарской области на 2022 год. В их числе, аким области назвал вопросы сферы образования, проблемы молодежи, поддержку МСБ и др.

    Нурлан Дюсимбинов имеет большой опыт работы в сфере государственной службы. Он трудился председателем областной ревизионной комиссии. С 2016 по 2017 год работал в должности акима города Аксу. В последующем работал руководителем управления финансов Павлодарской области. С марта 2020 года до нового назначения занимал должность руководителя аппарата акима Павлодарской области.


    Фото Нурлана Алжабаева


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