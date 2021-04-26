Назначен новый аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акимом Бухар-Жырауского района Карагандинской области стал Сержан Аймаков, до этого возглавлявший город Шахтинск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На государственной службе Сержан Аймаков с 1989 года. Занимал различные должности. В 90-е был заместителем акима города Каркаралинска, председателем Налогового комитета Каркаралинского района.

С 2000 по 2007 год работал заместителем акима Каркаралинского района. Затем был заместителем начальника управления строительства Карагандинской области.

Также работал акимом Каркаралинского и Осакаровского районов.

С 2015 года и до настоящего назначения возглавлял город Шахтинск.

Аким Бухар-Жырауского района Шагурашид Мамалинов освобождён от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.