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    17:22, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен новый аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акимом Бухар-Жырауского района Карагандинской области стал Сержан Аймаков, до этого возглавлявший город Шахтинск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На государственной службе Сержан Аймаков с 1989 года. Занимал различные должности. В 90-е был заместителем акима города Каркаралинска, председателем Налогового комитета Каркаралинского района.

    С 2000 по 2007 год работал заместителем акима Каркаралинского района. Затем был заместителем начальника управления строительства Карагандинской области.

    Также работал акимом Каркаралинского и Осакаровского районов.

    С 2015 года и до настоящего назначения возглавлял город Шахтинск.

    Аким Бухар-Жырауского района Шагурашид Мамалинов освобождён от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.


    Теги:
    Назначения Акимат Карагандинская область
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