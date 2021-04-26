17:22, 26 Апрель 2021 | GMT +6
Назначен новый аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акимом Бухар-Жырауского района Карагандинской области стал Сержан Аймаков, до этого возглавлявший город Шахтинск, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На государственной службе Сержан Аймаков с 1989 года. Занимал различные должности. В 90-е был заместителем акима города Каркаралинска, председателем Налогового комитета Каркаралинского района.
С 2000 по 2007 год работал заместителем акима Каркаралинского района. Затем был заместителем начальника управления строительства Карагандинской области.
Также работал акимом Каркаралинского и Осакаровского районов.
С 2015 года и до настоящего назначения возглавлял город Шахтинск.
Аким Бухар-Жырауского района Шагурашид Мамалинов освобождён от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.