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Назначен новый аким Бескарагайского района ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Теперь эту должность занимает Шалкар Байбеков, который с 2017 года работал заместителем акима Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аltaynews.kz.
Шалкар Байбеков родился 6 февраля 1967 года в Абайском районе. В 1996 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Экономист», в 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юрист».
Трудовой путь начал в 1988 году старшим инспектором Жанасемейской районной инспекции Госстраха Семипалатинской области. В течение долгих лет работал в налоговой системе. С сентября 2014 по август 2017 года был государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. С 2017 года по сей день занимал должность заместителя акима ВКО.
«Хочу, чтобы этот район, недооцененный с точки зрения экономики, туризма и развития сельского хозяйства, получил большую динамику. Поэтому принял решение привлечь на эту работу более опытного человека, – отметил глава региона Даниал Ахметов.
Напомним, ранее должность акима Бескарагайского района занимал Даулет Батырбаев.
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