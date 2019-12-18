Назначен новый аким Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новым акимом Атырауской области назначен Махамбет Досмухамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Досмухамбетова М.Д. акимом Атырауской области подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Махамбет Досмухамбетов родился 25 декабря 1960 году в КазССР; городе Гурьев. Закончил обучение в Московском институте нефти и газа им. И.М. Губкина (1983) по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер», Казахский государственный юридический университет (2016) - Магистр делового администрирования.

Трудовой стаж:

- Геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть» (1983-1989);

- Начальник геологического отдела ГДУ «Доссорнефть» ПО «Эмбанефть» (1989-1990);

- Главный геолог НГДУ «Макатнефть» ПО «Эмбанефть» (1991);

- Главный геолог СП «Мунай», АО «АНАКО» (1991-1996);

- Заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол» (1996-1997);

- Начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз», Менеджер, Заместитель директора, Директор департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2002);

- Директор Департамента геологии и разработки ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002);

- Заместитель директора Департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002-2003);

- Заместитель директора Департамента управления долями в СП ЗАО НК «КазМунайГаз» (2003-2004)

- Директор департамента геологии и разработки АО РД «КазМунайГаз» (2004-2006);

- Заместитель генерального Директора - Главный геолог ТОО СП «КазГерМунай» (2006-2009);

- Заместитель Генерального директора по геологии и разработке АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2012);

- Первый Заместитель Генерального директора, Член Правления АО «Мангистаумунайгаз» (11.2012-09.2013);

- Генеральный директор, Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз» (09.2013-01.2015)

- Заместитель Председателя Правления АО НК «Казмунайгаз» по крупным проектам, член Правления АО «НК «КазМунайГаз» (01.2015-11.2016);

- Первый заместитель Министра энергетики Республики Казахстан (с 11.2016)

Фото: www.neftegaz.kz