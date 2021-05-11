Назначен новый аким Алмалинского района Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата Ержан Сейтенов назначен акимом Алмалинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской акимат.

Кандидатура Ержана Сейтенова была согласована в ходе внеочередной V сессии городского маслихата седьмого созыва, состоявшейся с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Ержан Иргебаевич Сейтенов родился в 1974 году. Окончил бакалавриат и магистратуру в Международном казахско-турецком университете им. Ходжи Ахмеда Ясави.

Трудовую деятельность начал в 1990 году рабочим Яныкурганского ПМК-11. В разные годы работал на руководящих должностях в квазигосударственном секторе, а также коммунальных предприятиях города Алматы. Руководил управлениями по контролю за использованием и охраной земель, зеленой экономики города Алматы.

До настоящего времени руководил Управлением жилищной политики города Алматы.