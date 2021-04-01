Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Назначен новый аким Аль-Фарабийского района Шымкента

1 Апреля 2021, 14:33
Назначен новый аким Аль-Фарабийского района Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На внеочередной четвертой сессии маслихата города Шымкента депутаты единогласно поддержали кандидатуру Мынбаева Рашида Мамытовича, выдвинутую на должность акима Аль-Фарабийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата мегаполиса.

Аким города Мурат Айтенов, принявший участие в работе сессии, поблагодарил народных избранников за поддержку кандидатуры Рашида Мынбаева, выдвинутой на должность акима района.

Рашид Мынбаев родился в 1981 году в селе Шаян Байдибекского района ЮКО. Образование - высшее, юрист, экономист, магистр государственного и местного управления.

Трудовой путь начал в 2002 году ведущим специалистом отдела кодификации нормативно-правовых актов управления кодификации и систематизации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК. В 2006-2007 годах занимал должность заместителя начальника управления экспертизы подзаконных актов – руководителя отдела экспертизы актов по вопросам обороны, правопорядка и внешних связей департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

photo


В 2007 году поступил в Академию государственного управления при Президенте РК и в 2009 году стал магистром государственного и местного управления.

Трудовую деятельность Рашид Мынбаев продолжил в должности советника, помощника акима Южно-Казахстанской области, затем был заведующим отделом мониторинга общественных отношений. Кроме того, с 2016 по 2019 годы работал заместителем акима города Кентау, руководителем управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

С 2020 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя аппарата акима города.

photo


Акимат   Назначения   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе