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    22:03, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Назначен новым замакима города Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау назначен новый заместитель акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горакимата.

    Им стал Ерболат Умаров. Ему 39 лет, он выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Специалист по международному праву. Трудовую деятельность начал в 2001 году. Работал юристом, в судебных органах, на государственной службе.

    С 2009 по 2013 годы занимал должность заместителя руководителя, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области.

    С 2013 по 2015 годы - аким Макатского района.

    До назначения заместителем акима города Атырау работал руководителем департамента экологии по Северо-Казахстанской области.


    Теги:
    Атырауская область Назначения Акимат Главная
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