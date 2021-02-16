Назначен новым замакима города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау назначен новый заместитель акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Им стал Ерболат Умаров. Ему 39 лет, он выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Специалист по международному праву. Трудовую деятельность начал в 2001 году. Работал юристом, в судебных органах, на государственной службе.

С 2009 по 2013 годы занимал должность заместителя руководителя, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области.

С 2013 по 2015 годы - аким Макатского района.

До назначения заместителем акима города Атырау работал руководителем департамента экологии по Северо-Казахстанской области.