Назначен новый заместитель начальника ДП Костанайской области

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Нурбол Саден. Ранее он занимал руководящую должность при МВД РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нурбол Саден уроженец Джангельдинского района Костанайской области. В правоохранительных органах работает с 1997 года. Окончил Костанайскую академию МВД РК им. Ш.Кабылбаева. Начинал служебную деятельность оперуполномоченным ОУР ОВД г.Костаная.

За годы службы работал на различных должностях, в том числе начальником управления криминальной полиции ДП Кызылординской области, временно исполняющим обязанности начальника УП г. Аркалыка.

С 2023 года занимал должность начальника Пятого управления департамента криминальной полиции МВД РК.