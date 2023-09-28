Назначен новый руководитель АДГС по области Абай

Сегодня в область Абай с рабочим визитом прибыл председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В ходе заседания были обсуждены инновации в сфере государственной службы, упрощение бюрократических процедур в работе государственных органов, а также улучшение предоставления государственных услуг и совершенствование системы государственного контроля. Особое внимание было уделено отбору в Президентский молодежный кадровый резерв. На сегодняшний день заявки на участие подали около 350 человек.

- Как отметил Глава государства, основная цель Президентского молодежного кадрового резерва – совершенствование государственного аппарата и создание нового поколения руководителей. Именно поэтому наша главная задача - подготовить квалифицированную и образованную молодежь в сфере государственного управления и дальше повышать социально-экономическое развитие страны, - сказал на заседании аким области Абай Нурлан Уранхаев.

В этом году процесс отбора кандидатов проводится по следующим приоритетным направлениям: развитие инфраструктуры, промышленности и торговой политики, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, социальная политика и гражданское общество. По итогам в резерв будет отобрано 50 кандидатов. Победителей объявят в декабре 2023 года.

Также на заседании были представлены сведения о комплексной работе Агентства по модернизации государственной службы, направленной на повышение эффективности и сервиса в этой сфере. Одним из ключевых инновационных шагов является внедрение цифровизации. Например, был модернизирован портал E-Qyzmet, который является технологической платформой для электронного делопроизводства и предназначен для оптимизации бизнес-процессов в управлении персоналом государственной службы.

Кроме того, на заседании был представлен новый руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по области Абай. Им стал Нурлан Даулеткалиев.

Н. Даулеткалиев родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Ранее работал преподавателем кафедры уголовного судопроизводства и криминалистики Казахского гуманитарно-юридического университета; помощником депутата Сената Парламента; главным консультантом отдела по взаимодействию с комитетом по государственному строительству и правовой политике, отдела по взаимодействию с комитетом по экономической и региональной политике, заместителем заведующего отдела по взаимодействию с комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам; заместителем заведующего информационно-аналитическим отделом; заведующим отделом правовой экспертизы Аппарата Сената Парламента РК; заведующим отделом законодательства Аппарата Сената Парламента РК.